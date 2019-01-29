Псков, 29 января, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В Псковской области в 2019 году планируется провести 11 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, 10 кампаний завершатся в единый день голосования 8 сентября, а в Великих Луках дополнительные выборы депутата городской думы по одномандатному избирательному округу №14 состоятся раньше — 26 мая 2019 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В облизбиркоме пояснили, что это связано с тем, что выборы должны пройти в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата Великолукской гордумы — они закончились в августе 2018 года в связи с его переходом на другую работу.

В единый день голосования жители шести районов Псковской области — Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского — будут избирать новых глав. Также состоятся выборы депутатов в ряде сельских поселений и довыборы: в собрание депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1 и депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №13.

Напомним, крупные избирательные кампании состоялись в Псковской области в 2018 году: вместе со всей страной в регионе выбирали президента России, также в Псковской области прошли выборы губернатора.