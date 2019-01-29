Астана, 29 января, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и отчитался о социально-экономическом развитии республики, сообщили 29 января в пресс-службе главы государства.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Даниал Ахметов

Ахметов отметил, что валовой региональный продукт в области вырос на 4%, промышленное производство выросло на 18%, сельское хозяйство — на 7%. Глава Восточно-Казахстанской области также рассказал о мерах повышения качества медицинских услуг в регионе.

Напомним, по итогам 2018 года валовой региональный продукт Восточно-Казахстанской области составил 3,5 трлн тенге ($9,23 млрд), что на 4% больше, чем в 2017 году.

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