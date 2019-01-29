Ленинградская область, 29 января, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Правоохранительными органами задержан заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль. Об этом ИА REGNUM стало известно 29 января из осведомленного источника.

Lenobl.ru Олег Коваль

Коваль был задержан дома, так как находился в краткосрочном отпуске.

По предварительным данным, задержание произведено в связи с разбирательством по делу, связанному с предыдущей работой Олега Коваля в структурах Газпрома.

В правительстве Ленобласти Коваль курирует комитет по ЖКХ, комитет по ТЭК и комитет государственного жилищного надзора и контроля.

Добавим, что Коваль также возглавляет рабочую группу правительства Ленобласти по вопросам реализации проекта строительства аэропорта «Сиверский» в Гатчинском районе и Федерацию футбола Ленинградской области.

Справка.

Олег Коваль родился 26 января 1969 года. Имеет высшее экономическое, техническое и управленческое образование, кандидат экономических наук. В 2006—2007 гг. — заместитель начальника ФГУП «УСС-31» Спецстроя России. В 2007—2009 гг. — руководитель Главного управления обустройства войск Министерства обороны РФ. В 2009—2014 гг. — заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение». С 2011 года по октябрь 2015 года — депутат Законодательного собрания Ленинградской области.