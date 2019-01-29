Санкт-Петербург, 29 января, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов критически высказался о текущем состоянии городской экономики и хозяйства и заявил, что Северной столице остро необходима модернизация. Иначе Петербург проиграет в глобальной конкуренции за финансовые и человеческие ресурсы.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

«Наш великолепный город сегодня застыл, живет по инерции. Практические все крупные инвестиционные проекты, стартовавшие в 2000-х годах, завершены. Их ресурс для повышения качества жизни петербуржцев уже исчерпан», — заявил Беглов на заседании обновленного им городского правительства 29 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Основные социально-экономические показатели еще сохраняют положительные тенденции, но их динамика неудовлетворительная. Город не смог удержать рост валового регионального продукта в диапазоне 4−4,5% в год. Это негативно сказывается на деловом климате, на возможностях бюджета, а главное — на качестве и уровне жизни людей», — сказал Беглов.

Он повторил уже высказанную им ранее мысль о том, что для развития города нужно, чтобы его бюджет составлял порядка 1 триллиона рублей.

По словам Беглова, пробуксовывание в развитии Петербурга происходит на фоне больших изменений в окружающем мире, а Петербург пока недостаточно быстро реагирует на эти вызовы.

«Как следствие, постепенно растрачивает одно из своих главных исторических качеств — быть первым, современным, находиться в авангарде развития страны. Мы должны переломить эту ситуацию, определить новый путь, направленный на глубокую и всестороннюю модернизацию городского хозяйства и жизни», — сказал врио губернатора.

По словам Александра Беглова, «модернизация города должна лечь в основу перспективной стратегии развития, которая станет дорожной картой нашей работы».