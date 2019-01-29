Джакарта, 29 января, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Иман Сугема, исследователь из Института Мегавати в Индонезии, заявил, что правительству страны не нужно слишком сильно реагировать на высказывания филиппинского правительства об ограничении импорта пальмового масла, сообщает Antaranews.

Пальма

По его словам, нужно понимать, что Филиппины пытаются защитить свою отечественную промышленность от импорта пальмового масла из Индонезии.

Эксперт также предложил больше использовать индонезийское пальмовое масло внутри страны, в частности для производства биотоплива.

Согласно данным центра статистических исследований Индонезии, в 2017 году общий товарооборот между Индонезией и Филиппинами достиг 7,49 млрд долларов США, увеличившись на 13,44%.

Напомним, ранее правительство Филиппин выступило с докладом об ограничении импорта пальмового масла из Индонезии, чтобы не допустить наводнения индонезийских продуктов на их местных рынках.