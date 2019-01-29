Москва, 29 января, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ не сомневается в подлинности найденной после похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри.Крым», об этом 29 января заявил глава департамента музеев ведомства Владислав Кононов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ Архипа Куинджи в Москве

«Министерство культуры, по данным наших экспертов, не сомневается в подлинности найденной картины Куинджи, не сомневается, что никакой подмены не было», — цитирует Интерфакс Кононова.

По его словам, на каждой картине есть инвентарный номер и описание, подменить картину в течение нескольких часов невозможно.

Напомним, 27 января злоумышленник украл картину Куинджи из Третьяковской галереи прямо на глазах посетителей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан 28 января в поселке Заречье Московской области. По данным МВД, ранее мужчина привлекался по делам, связанным с хранением наркотиков.

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