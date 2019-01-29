Село Боровлянка, Алтайский край, 29 января, 2019, 10:13 — ИА Регнум. По случаю 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, отмечавшейся 27 января, жители села Боровлянка Троицкого района Алтайского края приняли дорогих гостей из Санкт-Петербурга и Алтайского края. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM одни из организаторов мероприятия — сотрудники Алтайского краевого Дворца молодежи — за годы Великой Отечественной войны в это небольшое село было эвакуировано около 200 детей-блокадников, 88 из которых умерли. Но некоторые из выживших до сих пор живут на Алтае.

Олег Богданов и Алтайский краевой дворец молодежи Мемориал памяти в алтайском селе Боровлянка

Олег Богданов и Алтайский краевой дворец молодежи Мемориал памяти в алтайском селе Боровлянка

Среди них Наталья Семенова-Крахмалёва, которая была нянечкой при эвакуированных детишках, а ведь ей тогда самой было только шестнадцать лет! Дети-блокадники Нина Смирнова(Ломакина) и Лилия Яковлева(Журавлева) были привезены в Боровлянку в возрасте двух лет. В честь памятного дня на мемориале погибших детей-блокадников прошел митинг и возложение цветов.

«Волею судьбы наша земля и город на Неве породнились кровью. Семь человек из Боровлянки погибло под Ленинградом, а 88 детей-блокадников навеки остались лежать в боровлянской земле», — подчеркнул глава администрации Боровлянского сельсовета Владимир Фомин, открывая мероприятие.

В своем обращении к участникам митинга Лилия Яковлева (Журавлева) поблагодарила селян, которые в те трудные годы приютили и как могли помогали ленинградцам. Высказала слова благодарности их детям и внукам, создавшим мемориал:

Олег Богданов и Алтайский краевой дворец молодежи Историческая литература, посвящённая истории алтайского села Боровлянка

«Спасибо за память! Если будет память — не будет и войны!» В декабре прошлого года в Алтайском крае более десяти тысяч человек приняли участие в историко-познавательном патриотическом квесте «Дорогами Бессмертного полка. Дети блокадного Ленинграда, живущие в Алтайском крае».

Руководитель отдела гражданского и патриотического воспитания Краевого Дворца молодежи Наталья Крипитула вручила боровлянцам флаг «Бессмертный полк России». На концерте, посвященном 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, делегация из Санкт-Петербурга передала боровлянцам приветственное письмо от Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и книги, выпущенные к памятной дате.

Напомним, история дружбы между маленьким селом Троицкого района и городом на Неве началась благодаря инициативе заместителя директора Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга Елены Сафиной. Так на молодежном форуме «Алтай. Точки Роста» появился проект «Везде и всюду ленинградцы: Петербург — Ленинград — Боровлянка».

Олег Богданов и Алтайский краевой дворец молодежи Священная земля Ленинграда на мемориале памяти в алтайском селе Боровлянка

Обращаясь к боровлянцам, Елена Сафина подчеркнула:

«27 января — это не тот праздник, который мы отмечаем разово. Эта дата у нас в крови. И мне хочется поблагодарить вас за память, которую вы так бережно храните о Ленинграде, о детях-блокадниках. Для меня, моих коллег и учеников, которые здесь сегодня присутствуют, очень ценно, что эту памятную дату мы можем отметить сегодня вместе с вами, на Алтайской земле».

Олег Богданов и Алтайский краевой дворец молодежи Блокадники

В канун Дня снятия блокады Ленинграда делегация из Санкт-Петербурга приняла участие в торжественных мероприятиях, которые проходили в Барнауле на площадке Алтайского краевого Дворца молодежи. На концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда «Дневник памяти», и круглом столе «Алтайский край — Санкт-Петербург: вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне» они встретились с представителями Алтайской краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», поисковиками, кадетами, руководителями и воспитанниками военно-патриотических клубов.

Участники круглого стола обменялись опытом работы по развитию военно-патриотического воспитания молодежи в регионах, обсудили актуальные вопросы реализации проектов по сохранению исторической памяти о Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Было подписано соглашения о совместной деятельности между Краевым Дворцом молодежи и Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга.

Олег Богданов и Алтайский краевой дворец молодежи На выставке патриотических клубов

В рамках торжественных мероприятий в краевом Дворце молодежи алтайское региональное отделение «Поисковое движение России», военно-исторические клубы «Боевая колесница» и «Воин-Сибиряк», общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» организовали выставку, посвященную памятной дате.

Делегация из Санкт-Петербурга посетила музей барнаульской школы №24 и встретилась с участниками поискового отряда «Искра», которые проводят работы в Ленинградской области.

Директор санкт-петербургского творческого объединения «Культурная столица» Алексей Матвеев подводя итоги поездки, отметил:

«Для меня это первый опыт общения с жителями Алтайского края, и я никак не мог предположить, что так далеко от Ленинграда встречу столь трепетное отношение к ленинградской победе. Мне кажется, что так душевно и трепетно, как это проходило на Алтае, зачастую не проходит в Санкт-Петербурге. Может быть, вдали эта трагедия чувствуется острее, или накладывает драматизм ситуация с детьми-блокадниками. Я очень впечатлен и никак не ожидал такого искреннего отношения людей, теплого приема на всех мероприятиях, которые здесь проходят. И митинг, и концерт — все душевно, все по-настоящему для людей и для живой памяти».

Олег Богданов и Алтайский краевой дворец молодежи Память о переживших блокаду ленинградцах почтили в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, для некоторых блокадников история села Боровлянка крепко переплетена с историей Санкт-Петербурга. Жители Северной столицы узнали об истории эвакуированных на Алтай земляков случайно. В 2012 году на одном из петербургских телеканалов прошел сюжет о трех блокадницах, эвакуированных детьми и оставшихся жить в Боровлянке.

К празднику Великой Победы петербуржцы отправили им и другим блокадникам, для которых Алтай стал второй родиной, поздравительные письма и посылки. Так зародилась история дружбы между двумя регионами.