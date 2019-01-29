Москва, 29 января, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Картина русского пейзажиста Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которая была похищена среди бела дня из Третьяковской галереи, будет возвращена владельцу — Русскому музею в Санкт-Петербурге.

Архип Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1890-е

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Как уточнил глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов, слова которого приводит РИА Новости, церемония передачи шедевра сотрудниками правоохранительных органов состоится завтра, 30 января, при участии директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и директора Русского музея Владимира Гусева.

Как сообщало ИА REGNUM, картина Куинди «Ай-Петри. Крым», написанная в 1890-х годах, была похищена 27 января прямо из зала Третьяковской галереи. Молодой человек в тёмной одежде на глазах у многочисленных посетителей снял произведение искусства со стены и спокойно вышел из музея. Подозреваемый был задержан 28 января в поселке Заречье Московской области. По данным МВД, ранее мужчина привлекался по делам, связанным с хранением наркотиков. Сам злоумышленник своей вины не признаёт.

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Подозреваемый в похищении картины Куинджи не признал свою вину

Ранее директор Государственной Третьяковской галереи Зульфия Трегулова заявила, что картина Архипа Куинджи больше не будет выставляться в галерее до конца экспозиции работ Куинджи и в скором времени будет возвращена в хранилище Третьяковской галереи. Затем приедут сотрудники Русского музея, которому эта картина принадлежит, и будут готовить её к отправке в Санкт-Петербург.