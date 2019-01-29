Москва, 29 января, 2019, 09:51 — ИА Регнум. По итогам торгов 28 января котировки Brent просели на 2,5% на сочетании внутренних факторов и негативного внешнего фона, который охарактеризовался уклонением от рисков в ожидании ключевых событий недели, включая торговые переговоры между США и Китаем. Баррель опустился под отметку 60 долларов впервые почти за две недели и сегодня, 29 января, утром пытается отстоять этот психологический уровень, но пока тщетно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Любопытно, что геополитический фактор не в состоянии подтолкнуть цены к росту. Вашингтон ввел санкции против Венесуэлы, что лишь отчасти сдержало дальнейшее падение котировок и не вызвало заметной реакции участников рынка. Во-первых, рынок практически отыграл этот фактор на прошлой неделе, когда Трамп анонсировал введение санкций. Во-вторых, добыча в Венесуэле и без того низка из-за глубокого кризиса, и даже полный уход этого экспортера с рынка не повлечет дефицита предложения из-за его изобилия, прежде всего, на фоне рекордного производства в США. К тому же страны Ближнего Востока могут спокойно компенсировать выпадающие поставки из Венесуэлы, о чем открыто заявил американский Минфин Мнучин», — пояснил эксперт.

Более того, основное внимание в сырьевом сегменте сейчас направлено на общую ситуацию на финансовых рынках. Здесь снова не все гладко. Бегство от рисков усилилось. Пекин потребовал от Вашингтона отказаться от запроса об экстрадиции финдиректора Huawei. Инвесторы опасаются, что вся эта история может негативным образом повлиять на предстоящие торговые переговоры двух стран.

«29 января вечером API опубликует свежую статистику по запасам сырой нефти, которая, согласно прогнозам, отразит очередной рост показателя, хотя и в более скромных масштабах, чем неделей ранее. В этом случае, если интерес к риску не вернется, рынок так и не сможет полноценно отыграть «венесуэльский фактор», который, впрочем, все же еще даст о себе знать в дальнейшем», — считает Мащенко.

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