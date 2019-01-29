Лос-Анджелес, США, 29 января, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Режиссер Ли Уоннелл, которого зрители знают по работе над фантастическим фильмом «Апгрейд», намерен снять новую версию «Человека-невидимки». Об этом 28 января сообщил портал Comic Book Movie.

Цитата из к/ф «Человек-невидимка» реж Пол Верховен. 2000. Германия, США В маске

Должность продюсера будущей картины займет глава студии Blumhouse Productions Джейсон Блум. Ранее сообщалось, что главную роль в картине исполнит Джонни Депп, но сейчас его участие в проекте под вопросом. Отмечается, что Ли Уоннелл уже подписал контракт с Universal.

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Напомним, ремейк классического фильма «Человек-невидимка» должен был стать частью «Темной вселенной» Universal Pictures, однако после неудачного выступления в прокате фильма «Мумия» кинокомпания решила её закрыть. При этом она заявила, что намерена продолжить снимать ремейки своих классических фильмов ужасов в рамках «индивидуального подхода».