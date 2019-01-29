Томск, 29 января, 2019, 09:23 — ИА Регнум. В Томской области и в городе Томске в период с 31 января по 4 февраля ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха ниже минус 35 °C и сильные морозы с температурой ниже минус 40 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Спасатели советуют жителям региона позаботиться о пожарной безопасности своего жилья, а также о собственной безопасности. В том числе отказаться от дальних поездок и долгих прогулок в морозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этой зимой сильные морозы уже накрывали регион — в декабре 2018 года.