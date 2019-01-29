На Украине пропадают граждане России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- На Украине без вести пропал капитан крымского «Норда»;
- С 1 февраля инвалидам и ветеранам проиндексируют пособия;
- Ленобласть наращивает портовые мощности;
- Жильцы пострадавшего в Магнитогорске дома не хотят переезжать;
- Дело экс-главы Марий Эл будет рассматриваться в Нижнем Новгороде.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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