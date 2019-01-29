Москва, 29 января, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Дестабилизация ситуации в Венесуэле осуществляется с территории Колумбии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Facebook запись в блокноте помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об отправке в Колумбию солдат.

Gage Skidmore Джон Болтон

По словам российского дипломата, после пресс-конференции по Венесуэле на странице блокнота Болтона фоторепортеры разобрали надпись «5 тыс. солдат в Колумбию».

«Напомню, «возвращение демократии» в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января стало известно, что самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо провел беседу с главой США Дональдом Трампом.

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