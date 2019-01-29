Пекин, 29 января, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Китайская полиция уничтожила 6885 мафиозных группировок с начала общенациональной кампании против организованной преступности, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

За время операции, стартовавшей около года назад, было раскрыто 79 270 уголовных эпизодов, изъята 851 единица огнестрельного оружия и заморожены активы общей стоимостью 62,1 млрд юаней ($9,23 млрд), сообщили в министерстве общественной безопасности Китая.

Отмечается также, что в стране замечено снижение числа преступлений, связанных с организованной преступностью, на 7,7% в сравнении с 2017 годом. Кроме того, 164 из 299 беглых преступников, поданных в розыск, были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Китае была арестована банда вымогателей, в которую входило 62 человека.