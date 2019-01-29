Харьков, Украина, 29 января, 2019, 09:11 — ИА Регнум. В украинском государственном оборонном заказе на 2019 год предусмотрена поставка в ВСУ 20 новых видов вооружений, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщил 28 января телеканал NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Государственный оборонный заказ этого года, для меня лично является очень оптимистичным, потому что в нем предусмотрена поставка на вооружение Вооруженных Сил, как минимум до 20 образцов, которых ранее не было в Вооруженных Силах Украины», — рассказал министр.

Полторак отметил, что Украина переходит к новому этапу развития ВСУ, а именно к созданию, производству и эксплуатации новой техники: танков, БТР, ракет, машин, систем залпового огня и артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степан Полторак заявил, что Украина решила вопрос выпуска брони для своих танков и БТР. По его словам, предприятия Харькова наладили выпуск корпусов для бронетехники.

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