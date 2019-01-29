Канберра, 29 января, 2019, 08:54 — ИА Регнум. На юго-востоке австралийского штата Тасмания из-за бушующих лесных пожаров были эвакуированы более 400 местных жителей. Об этом сообщает портал 9news со ссылкой на свои источники.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

«Три жилых объекта повреждены возле Хуонвилля в результате крупного пожара, который вынудил более 400 человек покинуть свои дома», — передает вещатель.

Отмечается, что из-за сильного ветра, который способствует быстрому распространению огня, местные жители рискуют потерять свое имущество.

В настоящее время пожарные команды пытаются остановить распространение огня.

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