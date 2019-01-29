Судан, 29 января, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Президент Судана Омар аль-Башир заявил, что восстановление мира в Южном Кардофане — основной приоритет страны, сообщает Daily Monitor Uganda.

U.S. Navy Омар аль-Башир

Аль-Башир заявил об этом 28 января в городе Кадгули, столице Южного Кардофана. В регионе Южный Кардофан с 2011 года продолжаются столкновения сил правительства и мятежников.

«Мы готовы пойти на все, чтобы вернуть мир в этот регион. Мы предпримем все попытки, чтобы восстановить мир», — постановил аль-Башир.

В 2011 году в штатах Южный Кардофан и Голубой Нил на границах с Южным Суданом начались столкновения. Более 10 тысяч людей было убито, миллионам пришлось переселиться из-за многолетнего противостояния. На этих территориях живет этническое меньшинство, которое выступает против власти столицы Судана Хартума, обвиняя официальное правительство в экономической и политической маргинализации.

В международном уголовном суде президента аль-Башира обвиняют в геноциде в ходе войны в Дарфуре, Южном Кардофане и Голубом Ниле.