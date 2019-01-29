Москва, 29 января, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Граждане России в 2018 году чаще всего приобретали в аптеках бактерицидный пластырь и цитрамон. Об этом говорят данные исследования по продажам лекарственных препаратов, которое провели аналитики компании DSM Group.

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Так, доля бактерицидного пластыря в общем объёме продаж на фармацевтическом рынке выросла с 2,19% в 2016 году до 2,72% в 2018 году. А доля цитрамона в прошлом году составила 1,86% от общего объёма продаж в упаковках в аптеках. Ещё в 2016 году, по данным аналитиков, цитрамон был лидером по доле от общего объёма продаж, однако за два последующих года этот показатель снизился на 0,33%.

Тройку лидеров по популярности замыкает ацетилсалициловая кислота. Доля проданных упаковок этого препарата на фармацевтическом рынке составила 1,5% в 2018 году, сообщает RNS.

Также часто приобретают в российских аптеках активированный уголь (1,47%), парацетамол (1,08%), хлоргексидин (1,03%) и перекись водорода (1,01%).

Что касается самого продаваемого лекарства в денежном выражении, то им стал «Нурофен» и «Ксалерто» (доля каждого составила 0,76%.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», в 2018 году большинство россиян (69%) предпочитали лекарственные препараты отечественного производства. При этом две трети тех, кто покупал зарубежные препараты (31%), были готовы перейти на российские аналоги из-за более привлекательной цены или по рекомендации врача.