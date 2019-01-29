Москва, 29 января, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве на фоне теплого циклона. К концу рабочей недели вероятен ледяной дождь, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Ледяной дождь

В Москве 29 января будет от нуля до двух градусов мороза, в Подмосковье — до минус пяти, рассказал Тишковец в видео, опубликованном на своей странице в Facebook. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3−8 м/с.

На протяжении трех дней ожидаются осадки в смешанной фазе, из-за чего возможен гололед. Ледяной дождь может пройти 31 января, уточняет RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили об оттепели и осадках в Москве.

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