Багдад, 29 января, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Лидер одной из сильнейших шиитских группировок Ирака Каис аль-Кхазали заявил, что ожидает голосования в иракском парламенте по вопросу о выводе военных США из страны, сообщает 29 января Rudaw.

Kurdishstruggle Ополчение. Ирак

По мнению аль-Кхазали, после разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для американских военных нет больше причин для того, чтобы находится на территории Ирака.

«Я думаю, что больше половины членов парламента выступают против присутствие США в Ираке. Если американские военные хотят навязать свое присутствие силой, то мы можем также ответить силой», — добавил лидер шиитских ополченцев.

Напомним, после парламентских выборов в Ираке и решении ряда спорных вопрос с курдами, главной задачей для Багдада стал вывод американских войск с территории страны.

Военные США были выведены из Ирака в 2011 году, однако вернулись туда вновь по приглашению правительства страны в 2014 году для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).