Улан-Удэ, 29 января, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Учитель по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школе № 58 в Улан-Удэ, заставивший учеников седьмого класса весь урок сидеть в противогазах за опоздание на занятия, получил выговор. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова в интервью ТАСС.

Противогазы

«Это, (мера дисциплинарного воздействия за опоздание) конечно, не педагогичный метод», — заявила Цепкова.

По ее словам, учитель, допустивший в данном случае педагогическую ошибку, получил выговор.

Напомним, ранее пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Бурятии распространила информацию о случае с противогазами в школе №58 в Улан-Удэ. По вопросу нарушения прав детей к детскому омбудсмену обратились родители семиклассников.