Москва, 29 января, 2019, 07:53 — ИА Регнум. В закон «О банках и банковской деятельности» могут быть внесены поправки, дающие право Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ требовать от банков предоставления информации, касающейся банковской тайны, заявил замглавы управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко. Об этом 29 января пишет «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что речь идет об устранении юридического противоречия: полномочия ФАС в отношении доступа к банковской информации внесены в закон «О защите конкуренции», в то время как законом «О банках и банковской деятельности» определяется перечень государственных органов, допущенных к банковской тайне — и ФАС в этом перечне нет. В Банке России пообещали изучить инициативу антимонопольного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года стало известно, что российские органы опеки могут получить доступ к информации о банковских операциях граждан, находящихся под опекой.

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