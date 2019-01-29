Москва, 29 января, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Турецкий «Галатасарай» предложил московскому «Спартаку» продать форварда Зе Луиша за €10 млн. Об этом сообщает Futbol Arena.

Футбол и деньги

Отмечается, что ранее «Галатасарай» предложил заплатить за футболиста €7,5 млн, на что красно-белые ответили отказом. При этом «Спартак» хочет получить за игрока €15 млн, но может согласиться и на меньшую сумму.

Напомним, Зе Луиш перешёл в «Спартак» летом 2015 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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