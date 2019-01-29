Курганская область, 15 ноября, 2006, 13:04 — ИА Регнум. За 10 месяцев 2006 года на территории Курганской области произошло 1143 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 204 человека, ранено 1396 человек. Несмотря на столь высокие показатели, они все же ниже уровня 2005 года.

Об этом 15 ноября на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения доложил начальник областного управления ГИБДД Михаил Бабушкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

По-прежнему актуальной остается проблема детского травматизма. В 2006 году на дорогах области погибло 11 детей, и 161 ребенок получил травмы различной тяжести. Рост показателей зарегистрирован в городах Кургане и Шадринске, Далматовском, Кетовском, Половинском, Целинном, Шумихинском и Щучанском районах. Учитывая, что большинство детей, попавших в ДТП, являются учащимися общеобразовательных школ, на заседании очень остро обсуждался вопрос перевозки детей и школьников. Практически ни один владелец транспортного средства не имеет работников необходимой квалификации, производственных площадей и оборудования для поддержания технически-исправного состояния автобусов. Недостаточно организован предрейсовый медицинский осмотр водителей в средних общеобразовательных школах. По мнению управления государственного автодорожного надзора по Курганской области, такая ситуация сложилась, прежде всего, из-за передачи автобусов, предназначенных для перевозки детей и школьников, в распоряжение сельских администраций, у которых зачастую нет средств для осуществления минимального контроля и технического обслуживания транспортных средств.

Члены комиссии потребовали принятия неотложных мер, прежде всего - это выделение в штате администрации каждого муниципального образования ставки специалиста, ответственного за организацию перевозок и осуществляющего мониторинг подобной деятельности. Кроме того, поступило предложение предусмотреть выделение транспорта по программе "Школьный автобус" только тем, кто обеспечивает весь комплекс мер, установленных законодательством.