Москва, 29 января, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Население США может быть полностью уничтожено десятью ракетами «Сармат». Уцелевшие объекты уничтожат ядерные подводные беспилотники «Посейдон», рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в статье для еженедельника «Звезда».

Ядерный взрыв

Американские эксперты просчитались в оценках потенциала перспективного российского оружия. Главный посыл их публикаций — в неспособности России создать передовые комплексы, а нашумевшие «Кинжал», «Авангард», «Посейдон» и «Сармат» не что иное, как плод «кремлевской пропаганды», напомнил он.

Читайте также: СМИ: Тяжелая ракета «Сармат» готовится к началу лётных испытаний

Однако новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна доставить на территорию США от 6,75 до 7,5 ядерной мегатонны, что приведет к гибели от 33,75 до 37,5 млн человек в густонаселённых районах. Таким образом, десять таких ракет уничтожат всё американское население.

Через некоторое время обмен ударами с применением МБР в ядерном конфликте закончится, и тогда последнее слово скажут «Посейдоны». Они уничтожат наиболее защищенные промышленные центры, частично сохранившуюся сеть коммуникаций и уцелевшие малые города, пояснил специалист.

«Получается, что при любом сценарии нападения на Россию отважившийся затеять войну агрессор будет уничтожен полностью», — сказал Леонков.

Он напомнил, что российское руководство постоянно призывает западных лидеров к прекращению конфронтаций и конструктивному диалогу.

Читайте также: Путин поблагодарил военных за успешный пуск «Авангарда»