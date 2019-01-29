Багдад, 29 января, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Представители управления по делам похищенных езидов в Иракском Курдистане заявили о спасении в Сирии еще двух представителей данной религиозной конфессии, сообщает 29 января Kurdistan.ru.

Bestoun94 Курды-езиды

Спасенные граждане Ирака Хуссейн Каиди и Сауд Давуд Чато были похищены из района Синджар боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в 2014 году боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили обширные территории в Ираке и Сирии, среди них район компактного проживания езидов — Синджар. Здесь были убиты и похищены тысячи людей, включая женщин и детей.