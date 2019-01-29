Москва, 29 февраля, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Газпромбанк остается лидером в рэнкингах организаторов выпусков облигационных займов в России. Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, по итогам первых двух месяцев текущего года банк организовал свыше 25 размещений, заняв порядка 85% российского долгового рынка.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

Первой рыночной сделкой, открывшей год, стал юаневый выпуск МКПАО «РУСАЛ» объемом 1 млрд юаней по ставке 7,20% на срок 2,5 года. В банке отметили первое в этом году размещение облигаций ООО «Газпром капитал» объемом 25 млрд рублей по ставке купона RUONIA + 130 б. п. на срок пять лет, получившее высокий спрос инвесторов и ставшее эпохальной сделкой для ПАО «Газпром» на рынках капитала. Начало 2024 года отмечено возвращениями на долговой рынок ООО «Боржоми Финанс» и ПАО «Инарктика», единовременным рыночным размещением классических облигаций ПАО «Газпром нефть» на 70 млрд рублей, ставшим крупнейшим как для компании, так и для всего российского долгового рынка за последние два года, выпуском АО ЛК «Роделен» с купонной структурой step-down, и другими. «На горизонте следующих десяти месяцев у нас еще больше инновационных сделок», — отметил глава блока рынков капитала Банк ГПБ АО Денис Шулаков.

По итогам 2023 года Газпромбанк выступил организатором 209 выпусков облигаций для 104 эмитентов с объемом квоты в 1,143 трлн рублей, заняв первое место в общем рэнкинге организаторов выпусков облигаций Cbonds. Доля банка составила более 26%.

Также Газпромбанк занял первое место среди организаторов рыночных выпусков, стал лидером в рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций и в рэнкинге организаторов ESG-выпусков России, в том числе реализовав знаковые сделки — выпуск ипотечных облигаций, обеспеченных портфелем зеленых и социальных кредитов Газпромбанка, и первый выпуск зеленых облигаций компаний группы Газпрома.

«2023 год продемонстрировал готовность российского долгового рынка к инновационному развитию, — заявил Денис Шулаков. — Так, на фоне рекордных объемов размещения облигаций свет увидели новые долговые инструменты: «золотые» облигации, облигации в дирхамах ОАЭ, впервые были размещены облигации по праву иностранного государства — Республики Кыргызстан. Газпромбанк первым среди российских эмитентов осуществил собственный зеленый выпуск с международной китайской верификацией».

«В 2024 году мы планируем продолжить закладывать традиции инновационного развития финансового рынка и подтвердить свое лидерство. Надеемся, инвесторы, эмитенты, а также коллеги по цеху добавят к нашим усилиям свои и вместе мы придадим рынку новый импульс развития», — пообещал глава блока рынков капитала Банк ГПБ АО.