Киев, 29 января, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву украинский депутат Борислав Берёза не считает требование главы Чечни Рамзана Кадырова об извинениях «чем-то серьезным». Об этом сам внефракционный нардеп заявил в эфире телеканала «Громадське».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По мнению Берёзы, извиняться перед Скабеевой ему не за что, а предупреждение Кадырова о «звонкой оплеухе» должна рассматривать Служба безопасности Украины (СБУ).

«Если бы что-то было более-менее серьезное, они мне бы сообщили», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в своем Telegram-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров, комментируя инцидент в ПАСЕ, где депутат Борислав Берёза толкнул российскую телеведущую Ольгу Скабееву, предложил нардепу извиниться и предупредил, что, если Берёза не попросит прощения, ему могут «влепить звонкую оплеуху».

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