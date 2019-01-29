Екатеринбург, 29 января, 2019, 07:08 — ИА Регнум. В администрации Екатеринбурга рассматривается вопрос о введении повременного тарифа при оплате проезда в городском метрополитене. Об этом на заседании «Горсовета» сообщил журналистам вице-мэр уральской столицы Алексей Бубнов.

Anthony Ivanoff Метро. Екатеринбург

Чиновник пояснил, что управление подземкой находится в ведении региональных властей, и на данный момент идут процедуры согласования с ними. Алексей Бубнов уточнил, что решение может быть найдено в течение ближайших двух месяцев.

Отметим, что повременной тариф оплаты проезда в городском общественном транспорте Екатеринбурга не пользуется популярностью среди горожан. По данным администрации, им пользуется 0,8% обладателей «Е-карт», и в мэрии намерены запустить пропагандистскую кампанию для популяризации повременного тарифа.

Напомним, что повременная оплата проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах введена в Екатеринбурге с 1 февраля 2018 года. Пассажирам предлагается два тарифа, при которых оплачивается 30 минут или 60 минут проезда на любом виде общественного наземного транспорта с учётом всех возможных пересадок.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в Екатеринбурге планировали реформу городского общественного транспорта. Но из-за многочисленных протестов её перенесли на лето 2019 года.

Реформа, помимо введения повременного тарифа оплаты проезда, предусматривает создание выделенных полос для автобусов и троллейбусов, а также пересадочных пунктов. Завершающим этапом реформы должна стать отмена старых маршрутов и создание новой сети маршрутов городского общественного транспорта.