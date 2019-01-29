Владивосток, 29 января, 2019, 06:16 — ИА Регнум. Приморский край сохраняет лидерство среди субъектов ДФО по зарплатным долгам. На 1 января 2019 года сумма долгов по заработной плате в регионе составила 357,6 млн рублей. В Хабаровском крае — рекордное снижение. У остальных «дальневосточников» — по-разному: есть рост, есть снижение, а есть «занимательная арифметика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Приморье весь долг образован в связи с отсутствием у работодателей-должников собственных средств. У бюджетов всех уровней долгов перед предприятиями нет. Всего в 2018 году работникам в Приморье было возвращено 200 млн зарплатных долгов. При этом, по сравнению с ситуацией на 1 декабря 2018 года, регион почти не уменьшил величину зарплатного долга: было 396,2 млн рублей, стало, как уже говорилось, 357,6 млн.

На втором месте традиционно, но уже с огромным отрывом, Хабаровский край. На 1 января 2019 года зарплатные долги в регионе составили 83,2 млн рублей. Главный должник, бывший «Дальспецстрой», ныне банкрот, на исходе 2019 года выплатил почти весь долг своим бывшим работникам. Всего с марта по декабрь 2018 года банкрот выплатил 790 млн рублей долгов по заработной плате. Оставшиеся 200 млн люди получили в канун Нового года. На конец декабря за «Дальспецстроем» числился только текущий долг в размере 13,5 млн рублей перед работниками отдельных филиалов. Этот долг обещали погасить в январе 2019 года.

По данным Хабаровскстата, на 1 декабря 2018 года в регионе в общем сохранялась задолженность перед работниками в размере 193,6 млн рублей, без денег оставались 2 982 человека. Судя по свежим данным Росстата на 1 января 2019 года, этот долг существенно уменьшился.

Долги по зарплате в Бурятии на 1 января 2019 года, по данным статистического ведомства, составили 46,6 млн рублей — это третье место по ДФО. Здесь долг, пусть и ненамного, но подрос: на 1 декабря 2018 года он составлял, по данным Росстата, 46,5 млн.

На четвертом месте Колыма — 24,5 млн рублей. Здесь долг уменьшился, пусть и ненамного — на 1 декабря 2018 года он составлял 28,6 млн рублей. Однако в 2018 году в регионе наблюдалась тревожная тенденция — долг рос. Так, в декабре 2018 года он вырос на 8,2% по сравнению с ноябрем того же года. Огромный «скачок» долга был отмечен в сентябре: с 0,7 млн рублей сразу до 26,5 млн. Но это, скорее всего, связано с тем, что пришедший в регион новый руководитель Сергей Носов принялся наводить порядок везде, включая статистику.

В Забайкалье долг по заработной плате на 1 января 2019 года составил 16,2 млн рублей. Здесь по сравнению с данными на 1 декабря 2018 года долг уменьшился — он составлял 23,8 млн рублей.

В Якутии на 1 января 2019 года зарплатные долги составили 11 млн рублей. В республике очень неплохое снижение — на 1 декабря 2018 года работодатели были должны своим работникам 30,9 млн рублей.

Долги перед работниками в Амурской области на 1 января 2019 года составляют, по данным Росстата, 9 млн рублей. На 1 декабря 2018 года долг был равен 9,3 млн.

Камчатка. Здесь, согласно официальным данным, на 1 января 2019 года долг равен 6,5 млн рублей. Если верить статданным, снижение весьма существенное — с 14,3 млн на 1 декабря 2018 года. Однако, ещё в начале декабря 2018 года прокуратура Камчатского края выяснила очень интересные вещи. Так, официальный долг недобросовестных работодателей перед своими работниками был равен тому, что регион показал в финале года, — 14 млн 379 тыс. рублей. Но надзорное ведомство выявило огромную сумму так называемых «скрытых» долгов — тех, что предприятия скрывают от официальной статистики. И таких долгов за камчатскими работодателями числилось в два раза больше, чем официальных, — свыше 30 млн рублей. Это так называемая «латентная задолженность» — когда должник упорно прячет от официальных органов свои долги перед работниками. И выявляется такая задолженность, как правило, лишь тогда, когда разъяренные работники начинают штурмовать прокуратуру. Таких «латентных» должников на Камчатке в ноябре 2018 года имелось сразу 10 штук. Они-то и накопили долгов перед людьми на сумму 28,5 млн рублей. Да плюс 14,3 млн тех долгов предприятий, которые официально показаны в данных статистики. Получается более 40 млн рублей. Так что мы и сегодня позволим себе усомниться в точности данных камчатской «долговой» статистики. И подождём отчетов прокуратуры. Надзорное ведомство Камчатского края, надо отдать ему должное, весь 2018 год усиленно выявляло скрывающихся от государства должников, не выплачивающих заработанные деньги своим работникам, и принуждало их платить. С начала 2018 года в суд было направлено 162 заявления, а людям возвращено 97,5 млн рублей — это при том, что весь 2018 год официальная Камчатка зарплатных долгов более чем на 15 млн рублей не показывала. Вот такая «занимательная» камчатская статистика долгов по заработной плате.

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Долги по заработной плате на Сахалине на 1 января 2019 года составили 7,9 млн рублей. На 1 декабря 2018 года долгов за работодателями Сахалина не числилось вовсе. Что заставляет невольно вспомнить о чудесах камчатской статистики. Хотя, ИА REGNUM действительно очень давно не получало жалоб от разъяренных моряков сахалинских судоходных компаний на невыплату заработной платы. Пик пришелся на 2017 год, в 2018 году жалобы постепенно сошли на нет, что, пожалуй, можно записать в актив региональной транспортной прокуратуре и Дальневосточному региональному отделению Российского профсоюза моряков — эти ведомства и правда ударно поработали в 2018 году, за что им, конечно, спасибо. Сегодня и морской профсоюз ДФО не показывает данных о невыплате заработной платы морякам Сахалина. Однако в островном регионе всё-таки серьёзный рост задолженности — от нуля до 7,9 млн рублей. Весь долг образован в связи с отсутствием у предприятия собственных средств. Есть над чем работать прокуратуре.

В ЕАО долг перед работниками на 1 января 2019 года составил всего 0,2 млн рублей. Здесь очень существенное снижение — на 1 декабря 2018 года долг составлял 9,6 млн рублей. Для маленькой и бедной ЕАО, где каждый четвёртый житель находится за чертой бедности, — просто прорыв. Остаётся пожелать населению побольше хороших работодателей, которые будут выплачивать зарплату вовремя и такую, которой хватит на нормальную жизнь.

И совсем нет долгов на Чукотке. Их и не было в 2018 году. Все работодатели самого холодного региона России — очень добропорядочные люди, работников своих ценят и платят им, мы очень хотим на это надеяться, достойную зарплату и вовремя.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, на 1 января 2019 года задолженность по заработной плате в России снизилась на 21%. В Дальневосточном федеральном округе общий долг по зарплате составляет 562,7 млн рублей. Это меньше, чем 1 декабря 2018 года, — 752,9 млн.