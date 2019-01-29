Вашингтон, 29 января, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России высказал и.о. главы Пентагона Патрик Шэнахан генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, передает 29 января телеканал «Звезда».

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Глава Пентагона утверждает, что Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Москва отказывается уважать свои международные обязательства, подрывает доверие и безопасность не только в Европе, но и далеко за пределами», — сказал Шэнахан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона неоднократно указывала на то, что нарушения РСМД имеют место со стороны Соединенных Штатов. Со своей стороны Москва сделала все, чтобы сохранить договор, который Вашингтон намерен аннулировать.

Между тем в Европейском союзе не рады угрозе уничтожения РСМД. В конце ноября глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что соглашение нужно сохранить.

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