Киров, 29 января, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Вторая за два года попытка обанкротить старейший молочный комбинат, насчитывающий 80 лет работы, сделана в Кировской области. Иск о несостоятельности к АО «Слободский молочный комбинат» подан кировским СПК «Авангард», но дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Didgeman Молочные бидоны

Претензии к молочному комбинату, входящему в некоммерческую организацию «Вятский молочный союз», были поданы 23 января 2019 года. Их сумма — 1 446 102,43 рубля. В конце мая 2018 года СПК гражданским иском взыскало с молочного комбината задолженность по договору от 20.12.2016 года за поставленный и неоплаченный товар (сырое молоко) в сумме 1 446 102 рубля 43 копейки, пеню за несвоевременную оплату задолженности в сумме 101 732 рубля 72 копейки, а также возмещение расходов по оплате госпошлины в сумме 28 024 рубля 26 копеек. Обжаловать вердикт ответчик не смог, и в августе решение первой инстанции оставили в силе.

За 2018−2019 годы это вторая попытка обанкротить производителя молочной продукции, расположенного в деревне Стулово Слободского района Кировской области и обеспечивающего работой почти 70 человек. 9 января 2018 года УФНС России по Кировской области, предъявив претензии на 5 000 911,03 рубля, потребовало обанкротить комбинат. 11 апреля производство по делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения и частичной оплатой задолженности.

«Должник обязуется, безусловно и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, исчислять и уплачивать текущие платежи. Имеющиеся текущие платежи на дату заключения настоящего мирового соглашения в сумме 3 039 607,58 руб. должник обязуется погасить до 31.05.2018 года», — отмечалось в материалах дела, а погасить все долги должник обязан в течение 12 месяцев.

Дмитрий Елькин предоставил в рамках мирового соглашения недвижимое имущество в залог. Речь шла о земельных участках, а сам Елькин указывался в качестве заинтересованного лица по отношению к АО «СМК», так как «является сыном основного владельца акций должника Елькиной Галины Дмитриевны» (58,33% от общего числа акций). Рыночная стоимость залогового имущества составила 8,671 млн рублей.

К слову, сам комбинат в 2018 году при рассмотрении исков к судебным приставам, обосновывая просьбу уменьшить исполнительный сбор, ссылался на своё тяжёлое финансовое положение.

По данным ЕГРЮЛ, акционерное общество учреждено 18 февраля 1997 года, но, по сведениям из открытых источников, предприятие существует более 80 лет. Гендиректор с 2016 года — Дмитрий Ветошкин. Общество выступало учредителем двух юрлиц, одно из которых ликвидировано. Среди действующих — ООО «Вкусный цвет», созданное в Кирове в июле 2015 года, чьим гендиректором является Дмитрий Ветошкин. Основной вид деятельности ООО указан как оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Бизнесмен Ветошкин также являлся учредителем шести юрлиц, среди действующих — ООО «Кироввнештранс» и ООО «Грузовые запчасти».

По сведениям из открытых источников, годовая выручка молочного комбината составляет в среднем 160−180 млн рублей.