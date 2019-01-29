Вашингтон, 29 января, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп согласился выступить 5 февраля в конгрессе США с обращением, говорится в письме Трампа члену Палаты представителей конгресса Ненси Пелоси, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Спасибо за приглашение выступить с ежегодным посланием о положении страны на сессии конгресса во вторник, 5 февраля 2019 года. С честью принимаю ваше приглашение», — говорится в сообщении.

Трамп отмечает, что ему о многом стоит рассказать и поделиться «великими целями», к которым будут двигаться Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января бюджетное управление конгресса США подсчитало ущерб экономике страны от «шатдауна». Согласно отчету, общий ущерб от пятинедельной остановки работы правительства составил около $11 млрд.

Подчеркивается, что $8 млрд из них будут «возвращены» после восстановления работы госучреждений и выплаты зарплат госслужащим.