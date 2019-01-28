Москва, 28 января, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Суд арестовал 16-летнего подростка, подозреваемого в сожжении своего сверстника в подъезде одного их многоквартирных домов Москвы. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Sledcom.ru Следственный комитет

Напомним, что 24 января в подъезде многоквартирного дома по улице Берзарина в Москве был сожжен 15-летний подросток. Он получил ожоги 98% тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сегодня он скончался.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 16-летний подросток, который находился вместе с погибшим в том же подъезде.