Каракас, 28 января, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хаун Гуайдо призвал сторонников снова выйти на улицы в его поддержку, 28 января передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хаун Гуайдо

«Мы должны оставаться едиными как активные агенты перемен во всех уголках страны. У нас все получается хорошо, очень хорошо, Венесуэла!» — написал Гуайдо в «Твиттере».

Новая акция протеста запланирована на среду 30 января. Гуайдо предложил сторонникам выйти на улицы и раздавать листовки.

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