Москва, 28 января, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Первый из фрегатов проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провёл артиллерийские учения в акватории Баренцева моря, сообщает 28 января пресс-служба Северного флота.

Минобороны России Фрегат «Адмирал Горшков»

Уточняется, что главной задачей учений были стрельбы из 130-мм артиллерийской установки А-192 по морской и береговой целям.

Кроме того, экипаж фрегата отработал маневрирование в сложных гидрометеорологических условиях, получил практический опыт прохождения узкостей, а также проверил радиолокационное бортовое оборудование корабля.

Проведены учения по борьбе за живучесть при условных боевых повреждениях на ходу корабля.

Следующим этапом учений экипажа фрегата «Адмирал Горшков» будет отработка взаимодействия с палубными противолодочными вертолётами Ка-27.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» является первым из крупных надводных кораблей, построенных для флота после разрушения СССР. Аналогичные фрегаты проекта 22 350 запланировано ввести в состав всех четырёх флотов ВМФ России.