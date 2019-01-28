Киев, 28 января, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в случае своей победы на выборах главы Украины пообещала привлечь действующего президента Петра Порошенко к ответственности за коррупцию в стране. Об этом Тимошенко заявила сегодня, 28 января, выступая на брифинге в ЦИК Украины после того, как она получила удостоверение кандидата в президенты страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Тимошенко констатировала, что уровень коррупции на Украине зашкаливает и заявила, что виноват в этом не кто иной, как президент Порошенко.

«Он будет отвечать после выборов за всё: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что пять лет занимался разрушением страны», — сказала Тимошенко.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Объективных социологических данных о рейтингах кандидатов в президенты Украины нет, так как все социологические службы в стране ангажированы.

По результатам различных опросов на данный момент лидирует Тимошенко, рейтинг которой колеблется в районе 17%. Рейтинг Порошенко оценивается в 14%, при том что всего пару месяцев назад соцопросы показывали, что рейтинг действующего президента колеблется в районе 5%.