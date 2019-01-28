Мадрид, 28 января, 2019, 22:23 — ИА Регнум. «Европейский союз блоков и различных скоростей обнаружил себя очередной раз в ходе голосования в Европарламенте минувшего 17 января за сокращение объемов финансирования стран, нарушающих принципы правового государства», — пишет сегодня, 28 января, испанское издание ABC, анализируя текущую политическую ситуацию на континенте.

Connect Euranet Здание Европарламента

В тот день евродепутаты из двух основных парламентских групп, популистов и социалистов, проголосовали скорее в национальном ключе, нежели следуя линии своих партий на общеевропейском уровне. В результате румынские социал-демократы отвергли план, представленный баскской социалисткой Айдер Гардеасабаль, а члены венгерской партии «Фидес», возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном, выступили против проекта, одним из авторов которого был финский консерватор Петри Сарвамаа, также принадлежащий к числу европейских популистов.

«Пока я остаюсь премьер-министром Венгрии, мы никогда не примем эту норму», — провозгласил венгерский лидер в пятницу, 25 января. Инициатива Европейского парламента, по его мнению, является незаконной и непременно потерпит неудачу, не получив поддержки национальных правительств.

В то время как остается меньше четырех месяцев до выборов в Европейский парламент — решающих для ЕС, где партии евроскептиков и сторонников анти-иммиграционных мер обсуждают, не создать ли им единый фронт, чтобы уравнять чаши весов с традиционными альянсами — планы по наказанию государств путем изменений в распределении средств уже помогли проявиться позициям и стратегиям европейских блоков, в данном случае восточного и западного.

Популисты Румынии, Хорватии, Словакии и Словении присоединились к своим венгерским коллегам, а восемь социал-демократов — к десяти социал-демократам из Румынии, председательствующей сейчас в Евросоюзе. Большая часть депутатов-евроскептиков, в том числе склонный к патетике организатор Брексита Найджел Фарадж, отвергли проект, согласно информации Politico Europe. При этом только один парламентарий из принадлежащих к ведущим партиям западной Европы проголосовал против этой инициативы — француз Брис Ортефё. В итоге 397 депутатов поддержали предложение, 158 его отвергли, а 69 воздержались.

«Предложение комиссии подразумевает, что если принципы правового государства не соблюдаются в одной из стран — членов ЕС, то бюджетные средства, предназначенные для этой страны, могут быть заблокированы», — объяснила в телефонном интервью изданию ABC Аннеми Туртельбум, аудитор Счетной палаты Европейского союза.