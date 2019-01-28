Дамаск, 28 января, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Иранские компании построят на территории Сирии несколько электростанций, первая из которых будет заложена в провинции Латакия, заявил 28 января на пресс-конференции в Дамаске первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

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Строительство электростанций будет вестись в рамках меморандума об экономическом сотрудничестве Ирана и Сирии, подписанного 28 января в столице САР.

Кроме того, иранская сторона намерена реконструировать несколько уже существующих сирийских электростанций.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Дамаске прошло 14-е заседание высшей межправительственной комиссии Ирана и Сирии по экономическому сотрудничеству, по итогам которого стороны подписали меморандум о долгосрочном экономическом сотрудничестве между двумя странами.