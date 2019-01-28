Грозный, 28 января, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко на сборы в спортивный клуб «Ахмат» после того, как боец потерпел поражение в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Об этом Кадыров написал на своей странице в мессенджере Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лос-Анджелесе в ночь на 27 января состоялся финанльный бой турнира Bellator в тяжелой весовой категории. Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру на первой минуте боя. Стоит отметить, что Емельяненко уже 42 года, а Бейдеру — 35.

Кадыров припомнил Емельяненко критику в адрес спортивного клуба «Ахмат», но тем не менее пригласил бойца на сборы в этот клуб, чтобы набрать форму.

«Хочу поддержать Фёдора в трудный момент и пригласить на сборы в РСК «Ахмат», на беспочвенную критику которого он ранее потратил массу времени вместо того, чтобы готовиться к поединкам. Но это в прошлом», — пишет глава Чечни.

Кадыров обещает, что в зале Емельяненко будет не до разговоров, и через некоторое время он начнет достойно выглядеть на октагоне.

«Всё-таки негоже человеку, который носит громкое имя Последний Император и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка. Фёдор Владимирович, нужно принимать меры, не откладывая в долгий ящик. Клуб «Ахмат» готов пойти навстречу», — пишет Кадыров.

В целом Кадыров уверяет, что опечален тем фактом, что Емельяненко проиграл этот бой и выглядел на октагоне совершенно беспомощно.