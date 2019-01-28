Мехико, 28 января, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Число жертв взрыва на нефтепроводе Pemex в Мексике достигло 115 человек, 28 января передает агентство Associated Press.

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По словам министра здравоохранения Мексики Хорхе Алкосера, ещё 32 раненых всё ещё находятся в больницах, состояние многих из них тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в муниципалитете Тлауэлильпан мексиканского штата Идальго взорвался нефтепровод. Взрыв произошел на одной из нелегальных врезок для слива топлива.

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