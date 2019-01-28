Киев, 28 января, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Возможные фальсификации на выборах Украины могут привести к серьезным политическим последствиям, в том числе к расколу страны. Об этом 28 января заявил депутат, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По его словам, глава МВД Арсен Аваков понимает важность проведения честных выборов.

«Все политики уже осознали, что если будут фальсификации, то дальнейший сценарий развития событий может стать непредсказуемым — вплоть до раскола страны. Поэтому все взвешенные политические деятели понимают, что для сохранения страны важно не допустить фальсификаций», — сказал Бойко.

Он также призвал всех кандидатов на пост главы государства честно вести предвыборную гонку и выборы, избегая фальсификаций.

«За нами — государство. Мы должны понимать ответственность за нашу страну. Поэтому выборы надо провести честно», — добавил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не допустит нарушений избирательного процесса на президентских и парламентских выборах, поскольку Украина — не акционерное общество, в котором можно купить акции.

«Мы знали, что будет сопротивление нашим усилиям. Знали, что будет сопротивление тех, кто считает украинское государство акционерным обществом, в котором можно купить акции и управлять, но это не так. В украинском обществе можно выбрать право на лидерство только в результате честных выборов», — сказал Аваков.

Он также призвал граждан не продавать голоса на выборах, а чиновников — пресекать преступные схемы.