Москва, 28 января, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ предлагает перераспределить средства, предназначенные для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, на развитие региональных аэропортов, морских портов и Северного морского пути, пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Речь идет о 200 млрд руб., которые могут покрыть дефицит в федеральных транспортных проектах, которые, по мнению чиновников ведомства, являются более приоритетными, чем ВСМ. Позиция Минфина, как пишет издание, тормозит проект строительства железной дороги Москва — Казань, решение по которой должно быть принято в ближайшие два месяца.

Еще в конце прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань является экономически нецелесообразным.

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Напомним, скоростная трасса Москва — Казань в конечном итоге должна соединить Россию и Китай. Скорость движения поездов по ней будет достигать 400 км/ч, тогда от Москвы до Казани можно будет добраться за 3,5 часа вместо 14 часов. Прокладку магистрали собираются начать в декабре текущего года. Ожидается, что строительство трассы завершится до 2025 года. Полная стоимость строительства ВСМ Москва — Казань оценивается в 1,69 трлн рублей.