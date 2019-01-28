Москва, 28 января, 2019, 21:19 — ИА Регнум. В Совфеде уверены, что не стоит беспокоиться по поводу переброски боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неизвестными вертолётами из Пакистана на границу Таджикистана в сторону южных границ России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«Мы были готовы к такому развитию событий, полагая почти наверняка, что это рано или поздно произойдет, о чем я предупреждал многократно, еще год назад. Никаких особых поводов для беспокойства нет. Наши южные границы находятся под усиленным контролем», — сказал член Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Сенатор полагает, переброска боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Пакистана на границу Таджикистана — в сторону южных границ России — осуществляется не без участия США. И эти действия парламентарий увязывает с ситуацией в Венесуэле.

«Предположу, что эти их действия в определенной степени стали реакцией на принципиальную позицию, занятую Россией по событиям в Венесуэле. К тому же США опасаются, что боевики, находясь, что называется, без дела, могут выйти из-под контроля», — сказал он.

Кроме того, рассуждает Клинцевич, всем известно, что американцы просто так не потратят и цента, и надо как-то оправдать огромные деньги, вложенные ими в переброску боевиков из Сирии в Пакистан и Афганистан.