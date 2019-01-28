Стамбул, Турция, 28 января, 2019, 20:31 — ИА Регнум. В результате пожара на гонконгском танкере, ремонтирующемся на верфи Тузла в Стамбуле, погибли два человека, сообщает 28 января телеканал CNN Turk.

Иван Айвазовский. Горящий корабль. 1896

По утверждению телеканала, о погибших на пожаре заявила администрация губернатора Стамбула.

Кроме двоих погибших, установлено, что травмы и ожоги получили 11 человек.

Напомним, 28 января власти Стамбула сообщили о пожаре на танкере, проходящем ремонт на одной из верфей города. Утверждалось, что восемь пострадавших госпитализированы, пожар локализован и ситуация взята под контроль.