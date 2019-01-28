Москва, 28 января, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Любое правительство совершает ошибки, но решать его судьбу должен народ, а не иностранные государства. Такое мнение высказала экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко 28 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 24».

Rodrigo Suarez Протесты в Венесуэле

Украинский политик вспомнила печальный опыт её страны, в которой под воздействием иностранных сил произошёл госпереворот. С того момента население обнищало, а обещания прозападной оппозиции народу оказались ложью. Сейчас то же самое производит в Венесуэле.

«Гуайдо — красиво продаваемый человек. Это товар, его продают как некую альтернативу. Что сделает этот человек, когда придет к власти? В первую очередь положит на плаху независимость свой страны», — сказала Бондаренко, добавив, что то же самое произошло и на Украине после Майдана.

У населения есть право требовать от своего правительства то, что оно сочтет нужным, а власть должна эти требования исполнять. В случае же Украины и Венесуэлы под видом народного волеизъявления преподносят вмешательство иностранных государств. Итогом такой смены власти становится потеря независимости и нищета населения на десятки лет.

«Я вижу, что на Украине власть действует в интересах другой страны. У меня появляется ярость и бессилие от того, что в моей стране управляет не украинский президент, не украинский кабмин, а иностранное государство», — пожаловалась экс-депутат Рады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. США, Канада, а также ряд стран Латинской Америки и Европы признали его главой государства и поставили ультиматум: в течение 8 дней в стране должны пройти новые выборы. Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро по-прежнему контролирует большинство административных рычагов, в том числе армию.