В СБУ заявили о непричастности к исчезновению капитана «Норда»
Киев, 28 января, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины отрицает свою причастность к исчезновению капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом 28 января сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.
«Владимир ушёл из дома в Мелитополе днём в субботу, 26 января, и больше его никто не видел. Мы связались с сотрудниками СБУ, они причастность к пропаже отрицают», — приводит слова адвоката телеканал RT.
Щербина отметил, что уже обратился в правоохранительные органы и в суд с заявлением об исчезновении своего клиента.
Как передавало ИА REGNUM, об исчезновении капитана сейнера «Норд», задержанного украинскими пограничниками в марте 2018 года, стало известно сегодня. Друзья и родственники ничего не знают о его местонахождении, а также не имеют информации о его возможных намерениях уехать в другой регион или за границу. В медицинских учреждениях и моргах Владимир Горбенко не числится.
Ранее адвокат Максим Могильницкий напомнил, что в апреле капитана «Норда» уже похищали сотрудники СБУ, и не исключил, что в нынешней ситуации также может идти речь о провокации со стороны украинских правоохранителей или радикалов.
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