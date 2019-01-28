Киев, 28 января, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Украинские облгазы и газсбыты нарастили долги перед национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» до 60 млрд грн. (2,157 млрд долл.). Об этом 28 января написал на свей странице в Фейсбуке глава правления «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

«Средств, которые облгазы и газсбыты задолжали группе «Нафтогаз», уже хватило бы, чтобы полностью профинансировать 10-летнюю программу модернизации ГТС Украины. По состоянию на начало 2019-го облгазы нарастили долги перед Укртрансгазом за услуги балансирования к 30,4 млрд. грн. На ту же дату связанные с ними газсбыты — увеличили долг перед «Нафтогазом» до 29,3 млрд грн. В общем — около 60 млрд грн», — отметил Коболев.

В свою очередь, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко считает, что правительству Украины нужно пересмотреть контракт с Коболевым и предложить ему вернуть премию в 12 млн долл.

«У меня вопрос к Коболеву, как зовут этого паразита, Андрей? Андрей, ты же молодой пацан, у тебя есть совесть или нет? Страна, где миллионы пенсионеров на копеечной пенсии, где миллионы людей получают копеечные зарплаты, как у тебя поднялась рука забрать и вывезти в Америку 12 млн долл. из госбюджета… Он присосался к газовой сиське и не хочет от нее отлучаться. Я требую от правительства перед тем как подписывать новый контракт, пусть вернет 12 млн долл. премий, которые вывел в офшоры, и установить ему нормальную зарплату. Понятно, чтобы не бомжевал, но не космическую зарплату», — предложил Ляшко, выступая в эфире одного из украинских телеканалов.

Он также возмутился, что «Нафтогаз» высокими тарифами забирает у украинцев последние деньги и тем самым формирует свою прибыль.

«За 2018 год «Нафтогаз» получил прибыль 48 млрд грн. За чей счет? За счет каждого нуждающегося. Залезли в карманы, вытянули последнее, там уже ничего нет», — возмутился Ляшко.

Как сообщалось, 23 января директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский заявил, что Украине грозит «финансовый коллапс» из-за снижения уровня платежей населения за коммунальные услуги.

«Будет финансовый коллапс. Это произойдет, когда у предприятий коммунальной энергетики закончатся оборотные средства. Мы с такой ситуацией сталкивались, когда «Нафтогаз» арестовывал счета «Киевэнерго» два года назад. Там уже было не до горячей воды. Речь шла о том, что не было денег на закупку запасных деталей, бензина, чтобы выезжать на аварии. В этом будет проблема. Мы даже не говорим о каких-то плановых ремонтах, о замене труб. В конечном итоге это приведет к остановке деятельности компаний по всей Украине, потому что им физически негде взять деньги», — считает Землянский.

Он прогнозирует, что в начале 2019 года на Украине ещё больше снизится уровень расчетов за коммунальные услуги, поскольку население получит платежки с повышенными ценами на отопление и горячую воду.

Напомним, в ноябре 2018 года долг населения Украины за потребленные услуги ЖКХ увеличился на 21%, до 43,37 млрд гривен (1,559 млн долл.). Как сообщает Государственная служба статистики, долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 3 429,9 млн гривен, до 13 600,9 млн гривен (489 млн долл.). Долг за газоснабжение увеличился на 4 121,3 млн гривен, до 22 129,9 млн гривен (795 млн долл.).