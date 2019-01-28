Вашингтон, 28 января, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Правительство США впервые с 22 декабря 2018 года работает в нормальном режиме, 28 января передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С понедельника, 28 января, все департаменты и службы работают в штатном режиме. Ожидается, что все служащие в ближайшее время получат зарплату за пропущенные пять недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент США Дональд Трамп объявил о прекращении «шатдауна» — закрытия правительства в результате бюджетного кризиса, возникшего из-за разногласий Белого дома с Конгрессом.

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