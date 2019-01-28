Вашингтон, 28 января, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Американское издание The Washington Free Beacon опубликовало статью, посвященную новым способам войны. Речь идет, в том числе, и о новых российских ядерных боеприпасах, основным поражающим фактором которых при взрыве является электромагнитный импульс.

geralt Взрыв

Общеизвестно, что у ядерного взрыва есть пять поражающих факторов: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение местности и электромагнитный импульс. Распределение мощности взрыва по этим факторам во многом зависит от высоты, на которой он произведен.

Согласно докладу Конгрессу США, ядерный боеприпас, приведенный в действие на высоте в тридцать километров и выше, создаст мощное электромагнитное излучение, которое будет способно вывести из строя все электронные приборы, от компьютеров до электронных сетей, на огромном расстоянии.

ЭМИ уничтожит всю электронику, выведет из строя энергосистему. Всё это может привести к краху всей военной и гражданской инфраструктуры, что, в конечном итоге, приведет к капитуляции страны перед противником.

В докладе отмечается, что применение подобного оружия не требует высокой точности, оно может быть доставлено с помощью различных средств: спутников, ракет большой, средней и малой дальности, крылатых и противокорабельных ракет, реактивных боевых и коммерческих самолетов, а также метеорологических аэростатов.

Документ обращает внимание, что применение электромагнитного оружия входит в военные доктрины таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея. Издание также сообщает, что подобное оружие со временем сможет использовать и Иран, т.к. через год он сможет создать свой первый ядерный боеприпас.

Авторы доклада Конгрессу США считают, что страна является чрезвычайно уязвимой для электромагнитного оружия, так как очень широко использует электронные приборы и автоматизацию, в отличие от других стран с менее развитой цифровой инфраструктурой.